Больницы Подмосковья получили почти 60 единиц оборудования для реабилитации

Медтехнику закупили в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Медицинские организации Московской области с начала 2025 года получили почти 60 единиц оборудования для реабилитации пациентов. Общая сумма затрат на обновление техники составила более 95 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Реабилитация - важный этап восстановления после различных перенесенных заболеваний и полученных травм. В этом году мы уже поставили в больницы Подмосковья 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 млн рублей. До конца года планируем поставить еще 23 единицы такой медтехники", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что среди нового оборудования тренажеры с биологической обратной связью, стабилографы, оборудование для кинезиотерапии, беговые дорожки, велоэргометры и другая медицинская техника.

Отмечается, что оборудование поступило в Зарайскую, Химкинскую, Люберецкую, Ногинскую, Подольскую, Щелковскую, Чеховскую и другие больницы. Медтехника закуплена в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".