Кадыров рассказал, что память об отце мотивирует его строить и развивать Грозный

По словам главы Чечни, он никогда не сомневался в том, что сможет отстроить чеченскую столицу

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что заветы его отца, первого президента республики Ахмат-Хаджи Кадырова, мотивируют его строить и развивать Грозный. Об этом он рассказал журналистам на открытии одной из центральных улиц.

"Всегда меня мотивирует Ахмат-Хаджи Кадыров. Каждое его слово, каждое его выступление мы должны реализовать и довести до логического конца начатое дело <…> Мы, команда Ахмат-Хаджи, исходя из той ситуации, как он хотел восстановить республику, увидеть новый строящийся Грозный, мы выполняем заветы Ахмат-Хаджи", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос, что его мотивирует продолжать развивать Грозный.

Он добавил, что никогда не сомневался в том, что сможет отстроить чеченскую столицу. "Если у тебя есть сомнения, то у тебя ничего не получается. У меня не было абсолютно никаких сомнений", - отметил глава Чечни.

Ежегодно 5 октября столица Чеченской Республики отмечает День города, история которого началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложена русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

Столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых мечеть "Сердце Чечни", комплекс высотных зданий "Грозный-сити", а также новый строящийся район имени Владимира Путина.