Кириенко приветствовал участников форума "Полюс"
АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Разработки и исследования участников форума "Полюс", который проходит в Архангельске, помогут развить научный потенциал России. Об этом говорится в приветственном слове первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко участникам.
"Форум стал значимым событием в научной и образовательной жизни нашей страны. Он объединяет талантливых и целеустремленных молодых людей, которые стремятся внести свой вклад в развитие отечественной науки. Особое внимание будет уделено одному из стратегических проектов нашей страны - комплексному развитию Северного морского пути, с которым связаны вопросы обеспечения национальной безопасности и технологического суверенитета России. Уверен, что ваши исследования и разработки будут способствовать развитию научного потенциала нашей Родины и укреплению ее лидерских позиций на мировой арене", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба Росмолодежи.
Всероссийский форум молодых ученых "Полюс" платформы Росмолодежь.Форумы стартовал в Архангельске 30 сентября. Мероприятие объединило 350 молодых людей - это школьники, студенты и аспиранты высших учебных заведений, а также исследователи, журналисты, дизайнеры и лидеры общественного мнения из разных регионов России и стран зарубежья. Участников ждет разнообразная образовательная, деловая и внеучебная программы для развития науки, технологий и Арктической зоны России. Событие реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
Форум будет работать по трем направлениям - "Популяризаторы", "Исследователи" и "Первые". Программа включает приоритетные направления научно-технологического развития России, инициативы Десятилетия науки и технологий, комплексное освоение Арктики и Северного морского пути. Участников ожидают лекции, практические занятия, экскурсии, и другие образовательно-досуговые события. Молодые ученые получат возможность посетить несколько маршрутов научно-популярного туризма, включающих передовую инновационную инфраструктуру исследовательских и образовательных организаций Архангельской области.
Форум продлится до 3 октября. Его организаторами выступают Центр молодых исследователей "Полюс" и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Генеральный партнер форума - ОЭЗ ППТ "Алабуга".