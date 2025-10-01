Кириенко приветствовал участников форума "Полюс"

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, разработки участников форума помогут развить научный потенциал России

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Алексей Коновалов/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Разработки и исследования участников форума "Полюс", который проходит в Архангельске, помогут развить научный потенциал России. Об этом говорится в приветственном слове первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко участникам.

"Форум стал значимым событием в научной и образовательной жизни нашей страны. Он объединяет талантливых и целеустремленных молодых людей, которые стремятся внести свой вклад в развитие отечественной науки. Особое внимание будет уделено одному из стратегических проектов нашей страны - комплексному развитию Северного морского пути, с которым связаны вопросы обеспечения национальной безопасности и технологического суверенитета России. Уверен, что ваши исследования и разработки будут способствовать развитию научного потенциала нашей Родины и укреплению ее лидерских позиций на мировой арене", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба Росмолодежи.

Всероссийский форум молодых ученых "Полюс" платформы Росмолодежь.Форумы стартовал в Архангельске 30 сентября. Мероприятие объединило 350 молодых людей - это школьники, студенты и аспиранты высших учебных заведений, а также исследователи, журналисты, дизайнеры и лидеры общественного мнения из разных регионов России и стран зарубежья. Участников ждет разнообразная образовательная, деловая и внеучебная программы для развития науки, технологий и Арктической зоны России. Событие реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Форум будет работать по трем направлениям - "Популяризаторы", "Исследователи" и "Первые". Программа включает приоритетные направления научно-технологического развития России, инициативы Десятилетия науки и технологий, комплексное освоение Арктики и Северного морского пути. Участников ожидают лекции, практические занятия, экскурсии, и другие образовательно-досуговые события. Молодые ученые получат возможность посетить несколько маршрутов научно-популярного туризма, включающих передовую инновационную инфраструктуру исследовательских и образовательных организаций Архангельской области.

Форум продлится до 3 октября. Его организаторами выступают Центр молодых исследователей "Полюс" и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Генеральный партнер форума - ОЭЗ ППТ "Алабуга".