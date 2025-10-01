Прямые рейсы из Новокузнецка на Фукуок запустят с 13 ноября

Рейсы будут выполняться один раз в 12 дней

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Прямые рейсы из Новокузнецка Кемеровской области в город Фукуок, расположенный на одноименном острове во Вьетнаме, будут вылетать с 13 ноября. Это первые в истории новокузнецкого аэропорта полеты на Фукуок, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в компании сообщали, что рейсы на Фукуок возобновятся из Москвы и Екатеринбурга.

"Авиакомпания Azur air запланировала чартерную программу на остров всего из восьми городов России, и Новокузнецк вошел в их число. Это подчеркивает значимость аэропорта в маршрутной сети и его роль как одной из основных воздушных гаваней для перевозчика", - прокомментировал управляющий директор международного аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Уточняется, что рейсы будут выполняться на самолет Boeing 757-200 один раз в 12 дней. Продажа будет осуществляться через туристические компании, так как билеты входят в состав пакетных туров.

Международные рейсы из Новокузнецка выполняются из нового пассажирского терминала, который был открыт в феврале 2025 года. Ранее вьетнамское направление было представлено рейсами в Нячанг в летнем сезоне, а также в Камрань. Также из новокузнецкого аэропорта можно улететь в Утапао в Таиланде.