Заявление о приеме на службу в МВД можно подать в электронном виде

Функционал сервиса дает возможность самостоятельно определить дату и время прохождения военно-врачебной комиссии в медицинской организации ведомства

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Подать заявление о приеме на службу в МВД или на обучение в образовательных организациях ведомства можно в электронном виде. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Новый сервис на едином портале госуслуг позволит соискателю дистанционно заполнить бланки необходимых документов и прикрепить дополнительные материалы. В личном кабинете заявитель будет в онлайн-режиме информироваться о статусе рассмотрения его документов, а также о дате и времени личного приема в кадровом подразделении органа внутренних дел", - написала она в своем Telegram-канале.

Также, по словам Волк, функционал сервиса дает возможность самостоятельно определить дату и время прохождения военно-врачебной комиссии в медицинской организации МВД России.

"Использование сервиса упрощает установленный законодательством порядок приема граждан на службу или обучение, однако не отменяет необходимость непосредственного прибытия кандидата в кадровое подразделение", - подчеркнула представитель ведомства.