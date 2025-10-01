Суд в Москве оштрафовал TikTok на 7 млн рублей

Компанию признали виновной в нарушении порядка хранения и использования персональных данных

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы привлек компанию TikTok к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных и назначил штраф в размере 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы TikTok Pte. Ltd. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (нарушение порядка хранения и использования персональных данных), назначено административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей", - уточнили в суде.

В 2024 году TikTok дважды привлекали к административной ответственности, оштрафовав на общую сумму 11 млн рублей.