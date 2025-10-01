"Новые люди" предложили ввести "пенсионный возраст" для общественного транспорта

Введение срока эксплуатации позволит омолодить транспортный парк, повысить уровень безопасности перевозок и комфорт пассажиров, отметили парламентарии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" направили письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением установить на федеральном уровне предельный срок эксплуатации общественного транспорта. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем необходимым возобновить межведомственную работу по законодательному закреплению понятия "срок эксплуатации транспортного средства" и установить так называемый "пенсионный возраст" для городского и пригородного общественного транспорта на федеральном уровне, то есть максимальный возраст автобусов и других видов общественного транспорта, по достижении которого их эксплуатация на регулярных маршрутах прекращается: ориентировочно 10 лет для автобусов, 15 лет - для троллейбусов и 25 лет - для трамваев, как отмечалось на заседании президиума Госсовета", - говорится в письме.

Парламентарии напомнили, что в 2020 году Минтранс подготовил соответствующие поправки к закону "Об организации регулярных перевозок", вводящие понятие "срок эксплуатации транспортного средства". "Законопроект определял его как количество полных лет с момента первой государственной регистрации, но оставлял право устанавливать конкретные значения региональным властям. Несмотря на поддержку отрасли, инициатива принята не была, и в настоящее время эксплуатация транспорта с истекшим сроком службы не запрещена", - отметили они.

"В результате в некоторых городах продолжают работать машины старше 30 лет, а норма в 7-10 лет остается лишь ориентиром, не имеющим обязательной силы. Старение парка приводит к увеличению эксплуатационных расходов, снижает безопасность и регулярность перевозок, а изношенная техника оборачивается отменами рейсов и снижением комфорта пассажиров", - подчеркнули авторы инициативы.

По мнению депутатов, введение срока эксплуатации позволит омолодить транспортный парк, повысить уровень безопасности перевозок и комфорт пассажиров. "Появится четкая правовая база для региональных властей и перевозчиков, что позволит эффективно планировать закупки и привлекать льготное финансирование", - подчеркнули парламентарии.