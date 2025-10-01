Радиостанция "Судного дня" на фоне неформального саммита ЕС передала сообщение

В эфире "УВБ-76" прозвучало продиктованное мужским голосом по буквам сообщение "Эсерожбан"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Коротковолновая радиостанция, называя также радиостанцией "Судного дня", на фоне проведения в Копенгагене неформального саммита Евросоюза передала специальное сообщение. Об этом ТАСС сообщили радиолюбители, занимающиеся мониторингом эфира и это же подтверждают онлайн системы отслеживания радиочастотного спектра.

В частности, сразу после 12:00 мск в эфире станции, именуемой также как "УВБ-76", прозвучало продиктованное мужским голосом по буквам сообщение "Эсерожбан".

Как сообщалось ранее, одной из из ключевых тем на неформальном саммите ЕС в Копенгагене станет ускорение перевооружения Европы - ее анонсировал премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

О радиостанции

Радиостанция, имеющая неофициальное название "УВБ-76" или "Радио Судного дня" вещает на коротких волнах с 70-х годов прошлого столетия. Официального подтверждения ее предназначения нет, однако ее деятельность связывается с вооруженными силами. На своей частоте она регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей связывают с событиями вокруг мировой безопасности в целом и специальной военной операции в частности. В промежутках между голосовыми сообщения на частоте "УВБ-76" как правило звучит звуковой маркер, из-за которого станцию также прозвали "жужжалкой".

Большую популярность среди пользователей социальных сетей и конспирологов станция также получила за оригинальность периодически звучащих на ее частоте словоформ. В разное время в эфир передавались такие слова как "хрюкостяг", "лисоплащ", "баксознак", "гордостих" или "древостой".

Стоит отметить, что две другие аналогичные по своему характеру коротковолновые радиостанции, называемые в среде радиолюбителей по характерным звуковым маркерам частоты - "Капля" и "Скрипучее колесо" - в течение нынешних суток никаких сообщений пока не передавали.