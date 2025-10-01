В "Сенеже" открылась мастерская лидеров сообщества "Я - профессионал"

В "Сенеже" открылась мастерская лидеров сообщества "Я - профессионал"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мастерская лидеров сообщества олимпиады "Я - профессионал" открылась в мастерской управления "Сенеж", ее цель - создание образовательного пространства для развития талантливой молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"В мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" запустилась мастерская лидеров сообщества олимпиады "Я - профессионал" <…>. Цель - создание образовательного пространства для развития талантливой молодежи и объединения самых активных и перспективных участников проекта из разных регионов страны", - говорится в сообщении.

Мастерская объединила инициативных студентов технических, естественно-научных, экономических направлений. Все они прошли конкурсный отбор и проявили профессиональные и лидерские качества.

"Мы создаем все условия, чтобы каждый молодой человек в нашей стране чувствовал поддержку государства и видел реальные возможности для роста, развития и реализации своего потенциала независимо от места проживания. Так, участники мастерской лидеров "Я - профессионал" представляют более 20 регионов России и свыше 50 университетов страны. Ваш выбор в пользу развития обязательно даст свои результаты, потому что созидательный труд всегда вознаграждается", - отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Эксперты расскажут участникам о ключевых навыках современного лидера: от основ управления и публичных выступлений до построения сообществ на основе общих ценностей.

"Участники программы - мультидисциплинарные и разносторонние специалисты, они проявляют себя не только в олимпиаде "Я - профессионал", но и в других проектах президентской платформы "Россия - страна возможностей": 90% участников программы уже получили опыт руководства командой в мастерской управления "Сенеж", а 67% добиваются результата в проекте "Другое дело". Объединяя их компетенции, мы готовим новое поколение профессионалов, чтобы делать Россию еще сильнее", - отметил гендиректор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Оценка проектов

В ходе проектной работы каждая команда подготовит презентацию, отражающую анализ целевой аудитории олимпиады, архитектуру экосистемы и взаимосвязи между ними, примеры сообществ с описанием, карту каналов продвижения в вузе. Оценивать каждый проект будут остальные команды и члены жюри.

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.