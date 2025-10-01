В Подмосковье платные парковки будут бесплатными для мотоциклов и электромобилей

Разрешение на парковку действует в течение одного года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Услуга по предоставлению парковочного разрешения на мотоциклы и электромобили заработала на портале госуслуг Московской области, полученное разрешение действует в течение одного года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"На региональном портале госуслуг Московской области теперь можно зарегистрировать мотоцикл и электромобиль в реестре и парковаться на платных парковках региона бесплатно", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, для того, чтобы включить мотоцикл или электромобиль в реестр, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, выбрав соответствующую графу в "Оформление, изменение, исключение, продление парковочного разрешения владельца двухколесного мотоцикла, мотороллера, другого двухколесного мототранспортного средства или электромобиля". Также нужно прикрепить сканы-копии паспорта ТС и свидетельства регистрации ТС.

Поясняется, что срок предоставления услуги составляет шесть рабочих дней. Разрешение начнет действовать после получения уведомления, в котором будет указан срок его действия, равный одному году. После истечения срока действия разрешения процедуру нужно будет пройти еще раз.

"В настоящее время платные парковки функционируют в 25 населенных пунктах Подмосковья - всего доступно более 5 тысяч парковочных мест. Платными парковками в регионе уже воспользовались более 800 тыс. раз", - рассказали в ведомстве.