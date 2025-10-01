В РФ состоялся первый совет по защите чести и достоинства учителей

Мероприятие состоялось в Национальном центре "Россия"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первый совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников прошел в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня такое знаменательное событие проводим - первый совет по защите прав педагогов в преддверии Дня учителя", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

О форуме

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 1-3 октября 2025 года. В этом году он объединит на площадке тысячу активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего на мероприятие было подано более 48 тыс. заявок.