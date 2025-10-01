Минпросвещения создало инструкцию по действиям в конфликтах с участием учителей

За правами людей всегда должны быть объективные решения - это ключевая задача, отметил министр просвещения Сергей Кравцов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ подготовило типовую инструкцию по действиям в конфликтных ситуациях с участием учителей. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совете Министерства просвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре "Россия".

"Нами в соответствии с законом направлены письма регионам о создании комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Здесь тоже надо понять, как эти комиссии работают, мы <…> подготовили типовую инструкцию по действиям в случаях возникновения конфликтных ситуаций с участием педагогических работников в образовательных [организациях]", - сказал он.

Министр отметил, что необходимо защитить честь и достоинство учителей педагогов. По его словам, за правами людей всегда должны быть объективные решения - это ключевая задача.

О форуме

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 1-3 октября. В этом году он объединит на площадке тысячу активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего на мероприятие было подано более 48 тыс. заявок.