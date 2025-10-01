В московском метро запустили поезд с информацией об истории российского спорта

Состав будет ходить по Сокольнической линии до конца марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тематический поезд, который познакомит пассажиров с достижениями легендарных российских и советских спортсменов, запустили на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В честь 10-летия федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" мы запустили новый тематический поезд. Его оформление рассказывает о легендарных спортсменах и самых популярных дисциплинах", - привели в пресс-службе слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В вагонах поезда пассажиры смогут узнать о правилах и истории популярных видов спорта, познакомиться с достижениями легендарных российских и советских спортсменов, услышать голоса известных ведущих и комментаторов "Матч ТВ".

Состав будет курсировать по Сокольнической линии до конца марта 2026 года.