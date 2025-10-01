Мишустин вручил премии кабмина в области образования

Благодарностями отметили пять человек

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил почти 30 лауреатам премии и благодарности правительства России в области образования.

Так, премией отмечен авторский коллектив Научно-образовательного института клинической медицины имени Н. А. Семашко за научно-практическую разработку "Создание инновационной практико-ориентированной научно-образовательной системы многоуровневой подготовки врачей по специальностям "лечебное дело" и "стоматология".

Награду также получили сотрудники Российского центра неврологии и нейронаук - они создали цикл авторских учебно-методических программ "Разработка и внедрение эффективных методов обучения инновационным технологиям в неотложной нейрохирургии".

Помимо этого, премии получил авторский коллектив "Института чеченского языка", разработавший учебники для учащихся 5-9 и 10-11 классов.

За инновационную научно-практическую разработку "Проектирования модели госпитальной школы для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях" премии получат авторский коллектив московской школы № 109 и член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук профессор, академик Российской академии наук Александр Румянцев.

Научно-практическую разработку "Комплекс программ дополнительного образования "Развитие математического потенциала школьников: олимпиадный и исследовательский аспекты" сотрудников Лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова" также удостоили награды кабмина. Правительство РФ отметило своей премией и учительницу из подмосковной Истры Анну Босову. Она стала автором комплекта учебников "Информатика 10-11 классы". Кроме того, награду получили два сотрудника Московского педагогического государственного университета, создавшие учебно-методический комплект "Биология. Биологические системы и процессы. 10-11 классы" углубленного уровня.

Благодарности правительства

Благодарностями же, в свою очередь, были отмечены пять человек. Это сотрудники Арбузовской алтайской средней общеобразовательной школы им. кавалера ордена Мужества майора Попова С. Н., средней общеобразовательной школы № 3 п. Смидович в Еврейской автономной области, петербургского лицея № 369 им. Героя РФ А. Н. Жихарева, а также донецкой средней школы № 13 городского округа Иловайск и забайкальской средней школы № 49 с углубленным изучением английского языка им. Героя Российской Федерации Е. А. Секержитского.

Об образовательных премиях кабмина

Кабмином учреждено 10 премий в сфере образования, они вручаются каждый год. Премии могут получить отдельные лауреаты или же авторские коллективы, численность которых не превышает пяти человек. Решение о присуждении премии выносит правительство на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования.

Благодарности же вручаются за заслуги в образовательной сфере и многолетнюю плодотворную работу в этом направлении.