Прием заявок на туристическую премию "Путеводная звезда" продлили до 15 октября

Это было сделано для того, чтобы как можно больше проектов столичной сферы гостеприимства смогли стать соискателями премии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Прием заявок на туристическую премию "Путеводная звезда", который должен был завершиться 30 сентября, продлен до 15 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Чтобы как можно больше проектов столичной сферы гостеприимства смогли стать соискателями премии, было принято решение продлить прием заявок на две недели - он завершится 15 октября в 23:59", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в премии будут приниматься на портале "Russpass.Бизнес" с 1 до 30 сентября.

В пресс-службе уточнили, что туристической премией правительства Москвы "Путеводная звезда" 11 декабря наградят лучшие проекты и организации городской сферы гостеприимства. В этом году список номинаций расширили - добавили 18 новых. Например, в ее рамках впервые определят лучшее общественное пространство, сувенирный магазин и фестивальную площадку. В категорию "Гастрономия и покупки" включили кофейни и продуктовые магазины, расположенные вблизи достопримечательностей.

В блоке "Культура и развлечения" оценят не только лучшие места для отдыха с детьми и спортивно-массовые мероприятия, но еще и вечерние шоу-программы, кинотеатры и театры. Дополнительно появились направления "Общественные пространства и городская среда" и "Люди и кадры". Всего предусмотрено 36 номинаций: победителей в 23 основных выберет конкурсная комиссия, в которую войдут представители профильных ведомств и организаций, в 13 специальных - экспертный совет из ведущих игроков рынка, еще двух лауреатов определит столичный комитет по туризму.

Специальными призами впервые отметят, в частности, лучшие инклюзивные проекты, московские отраслевые СМИ и объект культурного наследия после реставрации.