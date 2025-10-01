Кабмин продолжит помогать детям участников СВО получать образование

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что это долг правительства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство России продолжить оказывать поддержку детям бойцов специальной военной операции в получении высшего образования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе церемонии вручения премий кабмина в области образования.

"Правительство продолжит поддерживать участников специальной военной операции и их семьи, помогать их детям получать образование в высших учебных заведениях страны, выделять для этого специальные квоты. Это наш долг перед детьми наших защитников. И обеспечить им необходимые условия для достойного будущего мы обязаны", - сказал он.