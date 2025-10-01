В атмосфере Омска зафиксировали превышение нормы сероводорода

Жители города регулярно жалуются на загрязнение воздуха

ОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировано в атмосфере Омска, жители которого регулярно жалуются на загрязнение воздуха. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" 30 сентября на стационарном посту в Кировском административном округе города Омска (ул. 3-я Любинская, д. 7) зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,62 раза", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что 30 сентября днем жители поселка Дружино в пригороде Омска жаловались на загрязнение атмосферы. В двух точках передвижная эколаборатория отобрала пробы, превышение ПДК на измеряемым показателям на зафиксировано.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76-е из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы. 29 сентября в Омске было зафиксировано превышение ПДК оксидов азота и углерода, диоксида азота.