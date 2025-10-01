Мединский назвал ИИ "продуктом человеческой лени"

Помощник президента РФ призвал больше учиться

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) является "продуктом человеческой лени", для противостояния которой требуется больше учиться и повышать собственные компетенции. Об этом на Всероссийском форуме классных руководителей (ФКР) заявил помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Искусственный интеллект является продуктом лени человеческой, потому что он помогает не думать. Нет необходимости получать образование, потому что можно сдать работу, поручив это чату GPT, а раз он за тебя пишет, зачем учиться? Поэтому <...> единственный способ противостоять [лени] - это еще больше учиться и быть не слугой чата, а управляющим чатом", - сказал он в ходе дискуссии "Главные линии".

Мединский привел в пример Англию времен расцвета технической революции. "Развитие промышленной революции привело к тому, что в Англии изобрели спорт, скачки, бокс и греблю во всех университетах. Потому что нет смысла богатым людям вообще напрягаться, а форму физическую поддерживать надо", - добавил Мединский.

Он призвал к повышению образования и компетенций для контроля искусственного интеллекта "Мне кажется, задача учителей - попытаться как-то донести эту мысль до наших школьников. Потому что либо ты слуга ИИ, либо он твой слуга. По-другому не получится", - заключил Мединский.