Кравцов посоветовал всем школьникам посетить Новый Херсонес

Министр просвещения России сообщил, что это место, где через призму истории и культуры формируется мировоззрение

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует масштабировать программу посещения Нового Херсонеса старшеклассниками и студентами из воссоединенных регионов на все субъекты страны. Министр просвещения России Сергей Кравцов на Форуме классных руководителей в Национальном центре "Россия" также посоветовал всем школьникам посетить музейный комплекс в Крыму.

"Новый Херсонес - это важнейшее пространство для воспитания подрастающего поколения, и мы способствуем тому, чтобы как можно больше школьников посетили его. В рамках этой задачи сегодня стартует программа посещения для старшеклассников и студентов из новых регионов. Планируем масштабировать эту программу на всю страну, поскольку Херсонес - это место, где через призму нашей истории и культуры формируется мировоззрение. Рекомендую всем школьникам посетить Новый Херсонес", - сказал он.

Министр также отметил, что все учащиеся должны иметь возможность посетить это место. По его словам, для этого важно работать над созданием дополнительных возможностей для школьников.

О форуме

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 1-3 октября 2025 года. В 2025 году он объединит на площадке 1 тыс. активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего на мероприятие было подано более 48 тыс. заявок.