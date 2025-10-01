Именные педагогические стипендии в 2025 году получат 50 студентов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность роста числа таких студентов, которые в дальнейшем останутся в профессии и будут развивать педагогику

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 50 студентов педагогических вузов, которые прошли конкурсный отбор на педагогические стипендии имени выдающихся отечественных педагогов, получат выплату. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе церемонии вручения премий кабмина в области образования.

"В 2024 году решением правительства было учреждено пять стипендий имени выдающихся отечественных педагогов и деятелей науки для поддержки студентов педагогических вузов, проявивших себя в сфере образования. В 2025 году 50 из них стали победителями конкурсного отбора. И получат эту выплату", - сказал он.

Премьер указал на важность роста числа таких студентов, которые в дальнейшем останутся в профессии и будут развивать педагогику.

"Каждый из нас с уважением и благодарностью относится к педагогу, роль которого во все времена, конечно, особая и очень ответственная. Его главнейшая обязанность, как говорил выдающийся педагог Константин Дмитриевич Ушинский, состоит в приучении воспитанников к умственному труду, она даже более важна, чем передача самого предмета", - обратился глава кабмина к лауреатам.

Он также отметил, что именно учитель помогает сформировать у ребенка основы мировоззрения, нравственных ценностей, определить его сильные стороны и развить способности. И проходящая церемония награждения призвана признать заслуги педагогов, подчеркнул Мишустин.

Год назад правительство учредило 5 стипендий имени Антона Макаренко, Василия Сухомлинского, Константина Ушинского, Льва Выготского и Николая Карамзина. Они предназначены для студентов педагогических вузов - каждая из стипендий ежегодно будет назначаться 10 студентам педагогических вузов, которые отличились успехами в области образования.