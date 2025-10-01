На форуме в Томске 3 тыс. школьников и студентов встретятся с работодателями

Более 30 компаний продемонстрируют участникам свыше 50 профессий

ТОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Карьерный форум "Труд-Крут" пройдет в Томске 2 сентября. Более 30 компаний продемонстрируют старшеклассникам и студентам свыше 50 профессий, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО).

"Второго октября Томский театр драмы станет центром профессиональных возможностей для молодежи. Именно он выступит площадкой, на которой пройдет карьерный форум "Труд-Крут", где более 3 тыс. старшеклассников и студентов встретятся с работодателями региона. Участников ждет знакомство с современными профессиями нефтегазовой отрасли, IT, медицины и промышленности на площадке "Дайджест профессий", лекции HR-специалистов, выступления успешных молодых профессионалов в зоне "Фабрика карьеры" и индивидуальные консультации по построению карьеры от кадрового центра "Работа России", - сказано в сообщении.

Форум объединит более 30 компаний, которые в формате профессиональных проб продемонстрируют более 50 профессий. Среди компаний-участников "Сибагро", "Томскнефтехим", "Томлесдрев", Rubius, "Газпром трансгаз Томск", "СХК", "Микран", "Ростелеком", а также другие ведущие работодатели и томские вузы.

"Уже третий год карьерный форум "Труд-Крут" доказывает свою эффективность: за это время в нем приняли участие более 6,5 тыс. старшеклассников, студентов колледжей и техникумов. Это не просто мероприятие, а действенный инструмент кадровой безопасности Томской области. Форум помогает молодым людям осознанно выбрать предприятие для построения успешной карьеры, а работодателям - найти мотивированных специалистов", - сказал депутат Госдумы от Томской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

Организаторами карьерного форума выступают компания "Газпром трансгаз Томск", областной департамент труда и занятости населения Томской, областной департамент по молодежной политике при поддержке Российских студенческих отрядов.

