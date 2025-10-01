Мишустин назвал первоочередной задачей учителя увлечение школьников учебой

Председатель правительства РФ назвал интерес к фундаментальным знаниям основой для дальнейшего профессионального роста

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября /ТАСС/. Формирование интереса школьников к изучаемым предметам является первоочередной задачей для повышения эффективности образования. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе церемонии вручения премий кабмина в области образования.

"Надо научить детей в первую очередь интересоваться теми науками и предметами, какие вы им преподаете. И без сомнения заинтересованность молодых людей дальше будет [их] развивать", - подчеркнул Мишустин, заключив, что интерес к фундаментальным знаниям является основой для дальнейшего профессионального роста.

Глава правительства отметил высокий профессионализм лауреатов премии: "Ясность мыслей, целеполагание, системность изложения. Сразу видно - профессионалы, учителя, ученые, которые, конечно же, имеют огромный опыт и лектория, и огромный опыт написания методических материалов, нормативных материалов".

Он также поделился личными воспоминаниями о роли учителей в формировании интереса к знаниям: "Вот там, где смогли заинтересовать и научить работать, там потом результат".