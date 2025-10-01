Депутаты Кубани планируют установить штрафы за нарушение правил застройки

На граждан - в размере 3 тыс. рублей, на должностных лиц - 20 тыс. рублей, на юридических лиц - 50 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) намерены установить штрафы за нарушение правил застройки в муниципалитетах, соответствующие изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях" были рассмотрены ими в первом чтении на сессии в среду. Это, в частности, поставит точку в хаотичном жилищном строительстве в прибрежной зоне курортов.

"Мы всецело поддерживаем предложения главы региона по защите земельных угодий от их деградации и перепрофилирования. В частности, соответствующими законами защищены особо ценные сельхозземли, участки под промышленными предприятиями, прекращено хаотичное жилищное строительство в 500-метровой прибрежной зоне наших курортов. И принятие данного законопроекта станет логичным продолжением этой работы", - сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК резюмировал, что документом планируется устранить имеющийся пробел в законодательстве, а именно ввести штрафы для физических и юрлиц, которые под видом строительства объектов вспомогательного назначения возводят на участках ИЖС дома и даже средства размещения, такие как гостиницы, не получая на это разрешения.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань пояснил, что действующий закон предполагается дополнить нормой, в соответствии с которой нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил землепользования и застройки муниципалитетов Краснодарского края влечет наложение административного штрафа. На граждан - в размере 3 тыс. рублей, на должностных лиц - 20 тыс. рублей, на юридических лиц - 50 тыс. рублей. Комитет продолжит работу над законопроектом и подготовит его к рассмотрению во втором чтении с учетом поступающих предложений и замечаний.

"Введение административной ответственности за нарушения в сфере землепользования и застройки укрепит проводимую в регионе градостроительную политику. Мы уже обновили генпланы во всех муниципалитетах и перешли к комплексному развитию территорий. Теперь важно, чтобы утвержденные документы реально формировали современный облик городов и станиц, а не оставались на бумаге", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.