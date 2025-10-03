Статья

День учителя: дата, история праздника и варианты подарков для педагогов

Ежегодно в каждой школе России отмечают День учителя — в знак уважения и признательности людям, которые вкладывают силы, терпение и душу в воспитание будущего поколения

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

Появление Дня учителя, и какого числа его празднуют

Традиция чествовать учителей возникла не сразу. В дореволюционной России, когда Дня учителя еще не было, существовали педагогические общества, проходили конференции и собрания. Учителей уважали, однако их работа чаще воспринималась как долг, а не заслуга.

Перелом произошел в XX веке. В 1965 году в Советском Союзе был официально утвержден День учителя. Отмечать праздник решено было в первое воскресенье октября. Почти через 30 лет, когда День учителя у нас уже стал традицией, отмечать такой праздник начали и во всем мире: в 1994 году ЮНЕСКО закрепило 5 октября как Всемирный день учителя, признав значимость этой профессии на международном уровне. После учреждения Дня учителя как международного праздника и в России его стали праздновать 5 октября.

Сегодня праздник вышел за пороги школ: День учителя празднуют везде, где есть важная связка "педагог — ученик". Это и колледжи, и вузы, и организации/учреждения дополнительного образования.

Как празднуют День учителя

В 1977 году за особые заслуги в обучении и воспитании детей и молодежи и выдающуюся деятельность в области народного образования было учреждено почетное звание — "Народный учитель СССР". В наши дни почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" продолжают вручать лучшим представителям профессионального сообщества за тот вклад, который они вносят в российское образование. Указ о присвоении этого звания издает президент Российской Федерации в преддверии празднования Дня учителя. К празднику приурочено присвоение и других отраслевых званий, скажем, "Заслуженный работник образования субъекта РФ" или "Почетный работник сферы образования РФ".

Что же касается традиций на День учителя, то одна из самых любимых — день самоуправления. Старшеклассники или студенты на один день сами становятся учителями: ведут уроки, дежурят по школе, пробуют себя в роли педагогов. Это помогает ребятам по-новому взглянуть на труд учителей и понять, сколько сил и терпения нужно, чтобы удерживать внимание класса.

В школах и вузах проходят концерты и торжественные линейки. Учащиеся заранее готовят театральные сценки, музыкальные номера, читают стихи и благодарственные речи. Часто на сцену выходят не только ученики, но и выпускники, которые пришли специально, чтобы поздравить своих наставников.

Особенно тепло празднуют День учителя внутри классов. Ученики приносят любимым педагогам цветы, рисуют открытки, делают небольшие подарки своими руками. Такие простые, но очень теплые подарки многие учителя потом хранят и помнят долгие годы.

Учреждение и развитие конкурса "Учитель года"

Одной из важных инициатив, дополнивших День учителя в России, стал конкурс "Учитель года". Он призван не просто выявить лучших, но и поддержать педагогов, распространить эффективные идеи и поднять престиж учительского труда.

Конкурс был учрежден в конце 1980-х — начале 1990-х годов с подачи редакционного коллектива "Учительской газеты". В 1990 году состоялось первое состязание между учителями. С тех пор конкурс проводится ежегодно: организаторами выступают Министерство просвещения РФ, профсоюзы образования, а также "Учительская газета".

Связь конкурса с Днем учителя неформальна, но символична. Объявление победителей или торжественные церемонии приурочиваются ко Дню учителя, чтобы наградить призеров в их профессиональный праздник. Помимо наград лучшие учителя получают возможность быть голосом педагогического сообщества, участвовать в проектах на федеральном уровне.

Как можно поздравить педагога в День учителя

Иногда простая, сердечная речь запоминается сильнее, чем дорогой подарок. Можно подготовить коллективное поздравление от всего класса, в которое внесет лепту каждый ученик, или короткие личные записки.

Стихи и творческие выступления тоже остаются популярными. Их можно включить в праздничный концерт или зачитать во время классного часа.

Все любят подарки, и любимому классному руководителю можно преподнести в этот день подарок со смыслом:

красиво оформленные фотоальбомы или фотокниги с воспоминаниями;

коллективные открытки с подписями всех учеников;

небольшие памятные сувениры, связанные с предметом, который ведет учитель;

подарочные сертификаты (в книжный магазин или на культурное мероприятие).

Таким подарком можно тепло поздравить учителя, но не поставить его в неловкое положение.

Современные технологии тоже открывают новые возможности. Многие классы записывают видеопоздравления, делают совместные ролики, создают праздничные посты в соцсетях с хештегами, посвященными учителям. Подобные формы особенно популярны среди старшеклассников и студентов.

Значение профессии учителя в современном обществе

Профессия педагога требует знаний и профессиональных навыков, колоссального терпения, эмпатии и готовности учиться самому. В современном мире учитель играет еще более важную роль, чем раньше.

Сегодня дети растут в условиях стремительных перемен: технологии обновляются ежегодно, источников информации много, и удерживать внимание все сложнее. В такой среде учитель становится проводником в информационном пространстве, помогает отличать достоверные факты от поверхностных мнений и формирует критическое мышление.

Остается педагог и важной воспитательной фигурой. Его задачей стало не столько объяснять материал, сколько формировать у учеников отношение к миру, к другим людям, к самим себе. Нередко именно учителя являются для подростков авторитетами и наставниками, значимыми взрослыми, которые оказывают поддержку в переломные моменты жизни.

Современный учитель сочетает в себе функции наставника, психолога, коммуникатора и новатора. Он участвует в воспитании будущих инженеров, врачей, художников, предпринимателей — всех, кто завтра будет определять облик страны. Без учителя невозможно развитие ни отдельной личности, ни общества и вряд ли вообще станет возможным хоть когда-либо, несмотря на развитие технологий, ведь человеку нужен человек.

День учителя дает возможность публично выразить благодарность тем, кто ежедневно делает незаметную, но очень важную работу. Но благодарить учителей можно и в другие дни года.