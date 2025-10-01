Ученые на Кубани придумали, как сократить потери при переработке подсолнечника

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Ученые Краснодарского края разработали методику, позволяющую сократить до 35% потерь масла при переработке подсолнечника. Внедрение разработки кубанских специалистов повысит рентабельность предприятий региона и укрепит экспортный потенциал отрасли, сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

"Ученые "ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта" представили метод, позволяющий сократить финансовые потери при переработке подсолнечника. Проблема в том, что мелкие семена современных высокомасличных гибридов часто уходят в отходы, унося с собой до 35% масла. Новый способ с использованием ЯМР-анализаторов точно определяет, сколько масла осталось в соре", - сказано в сообщении.

Благодаря разработанному способу появляется возможность увидеть высокое содержание масла, умножить на тонны перерабатываемого сырья, а затем принять решение о целесообразности дальнейшей переработки сора или его утилизации.

Масложировая продукция, в том числе растительные масла, является одним из приоритетных экспортных агропродуктов Краснодарского края. Внедрение новой методики позволит сельхозтоваропроизводителям региона повысить эффективность переработки и увеличить доходность производства, напомнили в министерстве.

Разработка ведется в рамках регионального проекта "Кадры в АПК", входящего в национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Поддержка ученых Краснодарского края включает стимулирующие выплаты для внедрения приоритетных проектов в агропромышленный комплекс региона.