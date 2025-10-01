Поток туристов в Омск вырос за полгода на четверть

Развитие туризма является стратегическим направлением для Омской области, отметил зампредседателя правительства региона Иван Колесник

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Более 500 тыс. туристов посетили за первое полугодие Омскую область, региональный центр которой Омск выбран в этом году молодежной столицей РФ, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона Иван Колесник. Это на 25% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

"Развитию туризма способствует, в том числе победа в имиджевых конкурсах и завоевание статусов молодежной столицы России - 2025 и культурной столицы 2026 года. Мы видим, что регион становится центром событийного туризма. Это, несомненно, дает положительный экономический эффект: к нам приезжают туристы, развивается индустрия гостеприимства. Так, за первое полугодие 2025 года регион посетило 502 тыс. человек, что на 100 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал Колесник.

Он отметил, что развитие туризма по поручению главы региона Виталия Хоценко является стратегическим направлением для Омской области. "2025 год стал знаковым для региона в части участия в двух международных выставках, где широко был представлен наш туристский потенциал: международный туристический форум "Путешествуй!" в Москве на ВДНХ и международная туристская выставка "Лето-2025" в Екатеринбурге", - добавил зампред омского правительства.

По его словам, принимаются меры по развития туризма и в сельских районах. В этом году субсидии на сумму 2,4 млн рублей получили четыре района. "Также растет популярность туристических направлений в Омской области, в частности, маршрута "Станция Любинская в судьбе Николая II", который входит в "Императорский маршрут. Омск", представленный у федеральных туроператоров, и историко-культурного заповедника "Старина Сибирская" в Большеречье", - подытожил Колесник.

В 2025 году победителями конкурса за звание молодежной столицы России стали сразу два города - Омск и Пермь. Народное голосование проводилось Федеральным агентством по делам молодежи на Едином портале государственных услуг. Также Омск стал обладателем звания "Культурная столица 2026 года" по итогам конкурса среди городов России, в 2025 году это звание получил город Грозный.