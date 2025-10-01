В Мариуполе удвоилось число участников международного Азовского форума развития

В программе мероприятия - почти 20 секций и круглых столов

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Конференция по общественно-гуманитарным наукам "Азовский форум развития" в Мариуполе ДНР пройдет на четырех площадках в 2025 году, сообщил в видеообращении глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на открытии мероприятия.

"Хорошо помню, какой широкий общественный резонанс вызвало ее первое проведение. Стартовавшая сегодня конференция станет еще масштабнее. Распоряжением президента [РФ Владимира Путина] создан постоянно действующий оргкомитет. В программе - почти два десятка секций и круглых столов, которые будут проводиться сразу на четырех площадках. <...> Количество участников, по сравнению с прошлым годом, удвоилось", - сказал Фальков.

Он напомнил, что два года назад на конгрессе молодых ученых в Сочи проведение мариупольской конференции поддержал президент РФ. По данным организаторов, в этом году форум собрал свыше 600 ученых и аспирантов из России, Алжира, Бангладеш, Гватемалы, Ирана, Перу, Сербии, Словакии, Судана и Франции.

Азовский форум развития проводится в Мариуполе с 2024 года. В этом году он продлится с 1 по 3 октября и посвящен развитию и нормативному регулированию экономики, технологическому лидерству и наукоемкому технологическому предпринимательству, водоснабжению Донбасса и рекультивации территорий, развитию туризма и другим темам. Отдельные секции будут по преподаванию философии и сохранению памяти о СВО. В числе организаторов форума - Минобрнауки РФ и правительство ДНР.