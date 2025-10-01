В Подмосковье проект "Активное долголетие" охватил около 600 тыс. человек

Присоединиться к проекту могут женщины старшее 55 лет, а также мужчины старше 60 лет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 600 тыс. человек стали участниками занятий и экскурсий регионального проекта "Активное долголетие" в Московской области за шесть лет его существования. Он насчитывает 68 клубов, сообщила пресс-служба Министерства социального развития региона.

"Этот уникальный проект охватил почти 600 тыс. жителей нашего региона. Я уверена, что это не предел, потому что проект вдохновляет участников, открывает новые возможности и позволяет реализовать мечты. Яркий пример этого - Людмила Давыдова, участница проекта "Активное долголетие" из Озер, которая совершила свой первый прыжок с парашютом в 70 лет", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что проект "Активное долголетие" был запущен в День пожилого человека 1 октября 2019 года.

В рамках его развития действуют 68 клубов.

Отмечается, что проект предлагает разнообразные бесплатные занятия - всего доступно 31 направление, охватывающее такие сферы, как спорт, экстрим, творчество и многое другое. Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться 75 экскурсионными маршрутами по живописным и интересным местам Подмосковья.

Присоединиться к проекту "Активное долголетие" могут женщины старшее 55 лет, а также мужчины старше 60 лет.