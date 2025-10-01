В Липецкой области завершился ремонт участка дороги Казаки - Барановка по нацпроекту

Новое покрытие успешно прошло лабораторный контроль и было принято без замечаний

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Движение по участку дороги, соединяющей села Казаки и Барановка в Елецком районе Липецкой области, возобновлено после ремонта, проведенного в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"В Елецком районе Липецкой области открылось движение по обновленному участку автомобильной дороги, соединяющей села Казаки и Барановка. Дорога, протяженностью 4 км, не ремонтировалась более 30 лет", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что подрядчик частично снял прежнее покрытие, устранил сильные просадки, укрепив основание дороги, а также уложил два слоя нового асфальтобетона, привел в порядок съезды, примыкания, остановки и водопропускные трубы, уплотнил обочины, нанес новую разметку и заменил знаки.

Новое покрытие успешно прошло лабораторный контроль и было принято без замечаний, добавил губернатор.

По его словам, данный объект является частью масштабной программы по обновлению дорожной сети Елецкого района. В целом в текущем году в районе планируется отремонтировать 19 км региональных трасс.

"На завершающей стадии ремонт 11,5 км дороги Елец - Каменское - ст. Хитрово - Воронец, также начата укладка нового асфальта на участке дороги Елец - Долгоруково - Тербуны. Ремонт дорожной инфраструктуры в сельской местности - важная часть комплексного развития территорий. Качественное покрытие и обустройство дорог способствуют улучшению транспортной доступности и безопасности движения", - сказал Артамонов.