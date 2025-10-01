На Ставрополье отремонтировали трассу между краем и Ростовской областью

Модернизировали проблемный участок протяженностью более 5 км

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Дорогу, соединяющую Ставропольский край и Ростовскую область, отремонтировали по нацпроекту. Модернизирован проблемный участок протяженностью более 5 км, сообщил в своем Telegram-канале глава края Владимир Владимиров.

"Обновили важную транспортную артерию между Ставропольем и Ростовской областью: отремонтировали участок региональной дороги Преградное - Тахта - Ипатово. Благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" привели в порядок 5,7 км. Это ключевое направление, соединяющее Ставрополье с Ростовской областью и входящее в опорную сеть страны", - написал он.

Владимиров отметил, что на дороге фиксируется плотный автомобильный трафик в любое время суток. Качественное покрытие и состояние дороги позволяет обеспечивать не только комфортное вождение, но и безопасность.

"Поэтому провели комплекс работ: усилили основание, обновили дорожное полотно и обустроили элементы безопасности. Такой подход увеличит срок службы дороги и обеспечит бесперебойное движение", - пояснил глава Ставрополья.

По данным правительства региона, в 2025 году в регионе приведут в нормативное состояние около 200 км региональных дорог, около половины из них - по национальному проекту.