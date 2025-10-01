Почти 19 тыс. пожилых людей прошли осмотры на Кубани за 7 лет

В 2025 году осмотры прошли свыше 1 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Более 18,6 тыс. жителей старшего поколения Краснодарского края прошли осмотры в рамках выездной работы гериатрической службы с 2018 года, в текущем году осмотры прошли свыше 1 тыс. человек. Это следует из сообщения регионального министерства здравоохранения.

"Работа выездных бригад госпиталя имеет большое значение для диагностики и лечения заболеваний у пожилых граждан. За время реализации программы осмотр и консультацию краевых врачей получили более 18,6 тыс. человек", - сказано в сообщении.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что программа реализуется с 2018 года.

Как отмечается, врачи Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн ежемесячно выезжают в отдаленные населенные пункты, где оказывают практическую помощь ветеранам и лицам старшего возраста. С начала 2025 года обследования прошли более 1 тыс. пожилых человек в рамках акции "Кубань - край долгожителей", у 300 из которых выявили проблемы со здоровьем, требующие стационарного лечения.

Акция способствует раннему выявлению заболеваний и улучшению медицинской помощи пожилым людям, добавили в ведомстве.

В региональном Минздраве также подчеркнули, что в Краснодарском крае создана инфраструктура гериатрической службы, которая включает медицинскую помощь на дому, комфортные условия пребывания в медучреждениях и регулярные профилактические мероприятия.