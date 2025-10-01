Более 51 тыс. человек из ЦВО отправятся на службу в осенний призыв

Призывников будут оповещать о необходимости явки в военкомат с помощью электронных повесток, направляемых в личный кабинет на "Госуслугах"

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Более 51 тыс. призывников из Центрального военного округа (ЦВО) отправятся на службу в осенний призыв. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО Виталий Малахов.

"Призыв будет проходить в 29 субъектах Российской Федерации в границах Центрального военного округа. <...> Отправке в войска подлежат более 51 тысячи человек. Призывные комиссии субъектов РФ в границах ответственности военного округа начали работу с сегодняшнего дня", - рассказал Малахов, добавив, что первые отправки призывников к местам прохождения военной службы запланированы с 15 октября, срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.

Как отметил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО, призывники из Ямало-Ненецкого автономного округа будут призываться на военную службу с 1 ноября из-за климатических особенностей. Он сообщил, что призывников будут оповещать о необходимости явки в военкомат с помощью электронных повесток, направляемых в личный кабинет на "Госуслугах". Также, по словам Малахова, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия.

"Подлежит формированию 13 воинских эшелонов для отправки молодого пополнения в соединение воинской части военных округов", - отметил Малахов, добавив, что всего воинскими эшелонами планируется перевезти порядка 10 тыс. человек, воздушными судами гражданской авиации - еще 1,5 тыс. человек, основную часть - в составе воинских поездных команд.

По словам Малахова, претендовать на службу в научных подразделениях могут призывники, имеющие высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Министерства обороны РФ. Также сформируют научно-производственные подразделения, осуществляющие внедрение производства передовых идей и прорывных технологий, и спортивные роты.