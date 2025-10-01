НАБУ: ущерб от коррупции в оборонной сфере Украины может превышать $300 млн

По словам директора бюро Семена Кривоноса, возможно, не все злоупотребления удастся установить и в итоге сумма может оказаться другой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что потенциальный размер ущерба от коррупции в сфере обороны превышает $300 млн.

"Если говорить о размерах убытков, сейчас только в пределах одного подразделения, которое осуществляет досудебные расследования по закупкам или злоупотреблений в сфере обороны по направлению Министерства обороны, потенциальный уровень убытков, то есть то, что расследуется, это около 12,5 млрд гривен (более $303 млн - прим. ТАСС)", - цитирует его издание "Украинская правда".

По словам Кривоноса, это общая сумма вероятного ущерба по всем уголовным делам. В то же время он отметил, что, возможно, не все злоупотребления удастся установить и в итоге сумма ущерба может оказаться другой.

Западные союзники, от помощи которых зависит Украина, требуют от Киева реальных результатов в борьбе с коррупцией и прозрачности в вопросах расходования выделенных средств. Однако, по оценкам местных аналитиков, действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. В Государственной аудиторской службе Украины признавали, что многие чиновники восприняли ситуацию, когда страна ведет боевые действия, как возможность для личного обогащения за государственный счет. Одновременно в местных СМИ все чаще появляются журналистские расследования, которые показывают, что окружение Владимира Зеленского и близких к нему людей задействовано в коррупционных схемах при возведении оборонительных сооружений, распределении оборонных госзаказов, в госзакупках, в частности при приобретении вооружений и беспилотников.

Конфликт власти с антикоррупционными ведомствами

Летом этого года обострился конфликт НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Это привело к новой волне протестов. Кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно документу, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств. В итоге в настоящий момент наблюдается усиление противостояния между СБУ и антикоррупционными органами.

Зеленский подвергается критике в вопросе коррупции и со стороны ряда депутатов Верховной рады. Так, в конце сентября они раскритиковали его за ложь в интервью Fox News об отсутствии коррупции на Украине.