Эксперт Николаев назвал три способа найти метанол в суррогатном алкоголе

По словам винодела, спирт можно проверить методом его поджога, смешиванием с содой и погружением в него картошки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Отравления суррогатным алкоголем можно избежать проверкой спирта в домашних условиях - методом его поджога, смешиванием с содой и погружением в него картошки. Об этом ТАСС рассказал винодел, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Олег Николаев, добавив, что самый безопасный способ обезопасить себя - покупать алкоголь в проверенных местах.

"Метиловый спирт от этилового можно отличить несколькими незамысловатыми способами. Например, пропитать спиртом ватку и поджечь. Этанол будет гореть синим цветом, метанол - зеленым", - сказал Николаев.

По словам эксперта, также можно насыпать в жидкость пищевую соду. "Пожелтела и осела на дне - этанол. Растворилась - метанол", - пояснил он.

"Если есть терпение, можно взять сырую картошку и залить спиртом на пять часов. Если порозовела - этанол", - добавил винодел.

Николаев считает, что лучший способ обезопасить себя - покупать алкоголь в проверенных местах, а не с рук за более низкую стоимость.

Ранее было установлено, что от последствий употребления суррогатного алкоголя и спиртного, проданного с рук, в Ленинградской области погибли 38 человек.