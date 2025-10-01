Дело сотрудников "ГУОВ" о мошенничестве и отмывании имущества направили в суд

По уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве и отмывании имущества в отношении сотрудников компании "Главное управление обустройства войск" ("ГУОВ") направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Собраны достаточные доказательства по уголовному делу в отношении сотрудников акционерного общества "ГУОВ" Алексея Асташкина и Максима Соловьева, бывших сотрудников управления проблемных активов акционерного общества "ГУОВ" Светланы Буниной и Николая Грачева, генерального директора ООО "Московская торговая компания" Алексея Тингаева, а также индивидуальных предпринимателей Сергея Овчинникова и Евгения Потапова. <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Все фигуранты обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывании) имущества, приобретенного в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Установлено, что в 2016-2021 годах Асташкин, Соловьев, Бунина, Грачев, Тингаев, Овчинников и Потапов при реализации процедуры банкротства компаний "Возрождение" и "Строительное управление Московского региона" с помощью подложных торгов похитили имущественные комплексы в Московской области общей стоимостью более 1,3 млрд рублей, а также легализовали похищенное имущество через фиктивные сделки о приобретении недвижимости. В результате Минобороны России был причинен ущерб в особо крупном размере.

По уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 млрд рублей. Асташкин, Грачев, Потапов, Бунина и Соловьев арестованы. Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыск, они заочно заключены под стражу.