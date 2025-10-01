Российским и зарубежным кинематографистам представят локации КЧР

Тур пройдет по маршруту Черкесск-Домбай

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Российским и зарубежным кинематографистам представят локации для съемок в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Тур пройдет в рамках первого международного кинофестиваля "Перекресток цивилизаций", участники посетят маршрут Черкесск-Домбай, сообщила на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" организатор фестиваля, руководитель Центра реализации социальных проектов "Атмосфера" Екатерина Борисова.

"Во второй день фестиваля у нас пройдет на территории Карачаево-Черкесской Республики так называемый локейшн-тур. Мы хотим нашим гостям - это участники и эксперты из киноиндустрии, которых мы пригласили в отборочную комиссию, - показать, каким объемом живописных кинолокаций обладает наша республика", - сообщила Борисова.

Она также отметила, что тур пройдет по маршруту Черкесск-Домбай. "Эта дорога - одна из самых живописных в России, там планируется более 10 остановок", - добавила спикер.

Министр культуры КЧР Зураб Агирбов в ходе пресс-конференции также рассказал, что на фестивале представят сайт кинокомиссии Карачаево-Черкесской Республики.

"Все красоты и точки съемок невозможно посмотреть за один тур, поэтому мы параллельно еще представим нашим гостям цифровую платформу, которую мы разрабатывали довольно длительное время - это сайт кинокомиссии Карачаево-Черкесии, в нем собрана информация о локациях, специалистах, оборудовании, уже снятых здесь проектах, для того чтобы кинопроизводители могли ознакомиться заранее", - отметил Агирбов.