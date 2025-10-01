В Израиле на Йом Кипур закрылись аэропорты

Управление израильских железных дорог сообщило, что все поезда прекратили движение на территории страны с 13:00

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Бен-Гурион закрылся в Израиле более чем на сутки в связи с отмечаемым с заката 1 октября до позднего вечера 2 октября иудейским праздником Йом Кипур ("Судный день"). Об этом сообщило Управление аэропортов еврейского государства.

"Аэропорт Бен-Гурион будет закрыт в Йом Кипур", - говорится на сайте управления. Отмечается, что последний вылет из международного терминала был осуществлен в 14:00 по местному времени (совпадает с мск). Ожидается, что частично работа аэропорта будет возобновлена 2 октября, как ожидается, первый международный рейс прибудет в 22:30 мск, первый вылет намечен на 23:30 мск. Открытие еще одного терминала состоится в 02:00 3 октября, добавили в ведомстве. 12-й телеканал указывает, что на время праздника также прекратят работу остальные аэропорты на территории еврейского государства, а "воздушное пространство Израиля будет закрыто" до вечера четверга.

Кроме того, управление израильских железных дорог сообщило, что все поезда прекратили движение на территории страны с 13:00 среды до утра пятницы. Газета Maariv сообщает, что с 14:00 среды до позднего вечера четверга на территории Израиля прекратил работу весь общественный транспорт и закрылись все пограничные переходы. До позднего вечера 2 октября прекращено вещание радио и ТВ, не будут обновляться новостные сайты и порталы на иврите.

Судный день в соответствии с иудейской традицией должен быть днем полного покоя и длительного строгого поста. В Пятикнижии Йом Кипур называется "субботой суббот" - должны соблюдаться все запреты субботы, полностью исключающие любую производительную деятельность, а также еще пять табу: нельзя есть, пить, умываться, предаваться плотским утехам, а также носить кожаную обувь.

На время 25-часового поста в Израиле также закрываются все магазины и заведения, с заходом солнца на сутки практически полностью прекращается движение личного автотранспорта по дорогам страны.

Йом Кипур отмечается в десятый день нового года по еврейскому лунному календарю, где дни считаются от заката до заката. В Судный день в знак чистоты и святости принято одеваться во все белое.