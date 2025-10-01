Верховный суд РФ снизил до 13 лет срок Оксане Гладких по делу о госизмене

Она была осуждена на 14 лет за передачу ГУР Минобороны Украины данных о ВС РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Верховный суд России смягчил на один год срок наказания Оксане Гладких, которая была осуждена на 14 лет за передачу военной разведке Украины данных о расположении и передвижении российских подразделений, а также военной техники РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор в отношении осужденной Гладких Оксаны Николаевны, снизив ей срок наказания на один год", - говорится в сообщении.

Запорожский областной суд в июне прошлого года признал Гладких виновной по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Женщина была приговорена к 14 годам колонии общего режима за передачу представителям ГУР МОУ информации о российских военнослужащих, техники и оборонительных сооружениях.