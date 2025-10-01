В КЧР обновили выставочный павильон музея-заповедника

Работы прошли при поддержке нацпроекта "Семья"

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Капремонт выставочного павильона Республиканского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М. О. Байчоровой провели в Карачаево-Черкесии (КЧР) по нацпроекту "Семья", сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Один из важных элементов культурной инфраструктуры республики обновлен в рамках подпрограммы "Модернизация региональных и муниципальных музеев" нацпроекта "Семья". Здесь отремонтировано все - от фасада до внутренних помещений. Три новых зала ждут свои экспозиции: о Великой Отечественной войне, участниках СВО и воинах-интернационалистах, а вместе с ними останутся любимые выставки "Дом национальностей" и "Культурное наследие Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении.

Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник имени Марии Байчоровой ведет свою историю от небольшого музея, созданного на базе краеведческого общества в станице Баталпашинской (ныне город Черкесск) в 1916 году. В 1942 году в период оккупации Черкесска фашисты уничтожили экспонаты музея и сожгли его здание. Сейчас в его фондах хранится более 100 тыс. экспонатов. В состав музея-заповедника входят семь филиалов.