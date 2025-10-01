Минпросвещения: необходимости обновить рекомендации по доступности спортобъектов

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев отметил, что доступность спортивных объектов для жителей региона важна для популяризации спорта

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 1 октября. /ТАСС/. Методические рекомендации, учитывающие доступность объектов спортивной инфраструктуры в регионах, необходимо обновить. Такое мнение высказал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в ходе заседания Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт".

"Нами вместе с коллегами из Министерства спорта были разработаны методические рекомендации, учитывающие все вопросы, связанные, в том числе, и с вопросом антитеррористической защищенности объектов системы образования, доступности объектов системы образования, спортивной инфраструктуры для граждан. Вместе с тем мы понимаем, что реализуются они по-разному в субъектах РФ. И сейчас мы просим соответствующего поручения в адрес Министерства просвещения и регионов РФ <…> их обновить. Просим в рамках заседания нашей сегодняшней комиссии дать соответствующее поручение - направить в адрес Министерства просвещения предложения субъектов РФ по обновлению этих методических рекомендаций с учетом региональных особенностей для того, чтобы мы могли эту доступность расширять", - сказал он.

Бугаев отметил, что доступность спортивных объектов для жителей региона важна для популяризации спорта. "Сейчас предприняты серьезные меры по улучшению инфраструктуры системы образования. Программа капитальных ремонтов, которые по поручению президента нашей страны реализуются уже во втором цикле национальных проектов, строительство новых общеобразовательных организаций позволило поменять вопросы, связанные и со спортивной инфраструктурой. Доступность ее для населения - это немаловажная задача, которая также перед нами есть", - добавил он.

Бугаев отметил, что необходимо систематизировать и работу школьных спортивных клубов для координации их деятельности, а также методического и кадрового обеспечения. "Нам предстоит приступить к систематизации работы школьных спортивных клубов. И сегодня об этом также министр спорта говорил в своем выступлении. Это важнейшее сейчас направление нашей деятельности", - подчеркнул он.