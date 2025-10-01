Дуров рассказал сельским детям Казахстана о своих школьных проделках

Сооснователь Telegram в ходе посещения учебного заведения затронул тему будущего искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

Сооснователь Telegram Павел Дуров © AOP.Press/ Corbis via Getty Images

АСТАНА, 1 октября. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров провел встречу с сельскими детьми казахстанской школы IQanat, в ходе которой рассказал о будущем искусственного интеллекта и о своих проделках в школе. Об этом сообщается в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) этой школы-пансиона, расположенной в 250 км от Астаны.

"Исторический день в IQanat! В нашу школу к сельским детям приехал попечитель IQanat и основатель Telegram Павел Дуров. Для 500 ребят из аулов это был настоящий праздник - лучше, чем день рождения <...>! Павел прогулялся по кампусу, посмотрел, как живут ученики, и главное - несколько часов говорил с ними откровенно и по-дружески. Он поделился историями о первых шагах в программировании, о том, как шкодничал в школе, рассказал о будущем искусственного интеллекта", - отмечается на странице школы.

В IQanat сообщили, что Дуров год назад присоединился к сообществу попечителей школы и направил более $350 тыс. на обучение 12 ребят из сел Казахстана. На встрече ученики рассказали, как побеждают в Олимпиадах, конкурсах и хакатонах, а также о своих эко- и IT-проектах. "Один из мальчиков даже рассказал про то, что создал Telegram-бот на платформе Павла", - рассказали в IQanat.

Дуров прибыл в Казахстан для участия в официальном открытии в Астане 2 октября международного центра искусственного интеллекта, сообщил ранее глава Минцифры республики Жаслан Мадиев. Мероприятие состоится при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

IQanat - школа-пансион для талантливых учащихся из сельских школ Казахстана.