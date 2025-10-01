В МВД рассказали, к каким статьям УК РФ относятся киберпреступления

Речь идет об использовании дроп-аккаунтов, обслуживании sim-бокса и торговле данными

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. МВД РФ назвало статьи, по которым можно привлечь к ответственности за различные киберпреступления.

Так, за создание дроп-аккаунта предусмотрена ответственность по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Кроме того, фигурант обязан будет вернуть все проведенные через счета средства, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Уголовная ответственность за обслуживание sim-бокса предусмотрена статьей 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), добавили в МВД. Продажа чужого аккаунта "обернется статьей 274.5 УК РФ (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети Интернет)".

За торговлю персональными данными могут привлечь к ответственности по статье 272.1 (незаконное распространение, предоставление компьютерной информации, содержащей персональные данные), а за рассылку вирусов и троянов - по ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных программ) УК РФ.

"В сети Интернет есть тысячи способов заработать. Законные способы приносят опыт, репутацию и стабильный доход. Незаконные - уголовную ответственность и потерю свободы. Выбор есть всегда", - заключили в киберполиции.