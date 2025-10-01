В Москве 1 октября завершился сезон работы фонтанов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сезон работы фонтанов в Москве завершился в среду, 1 октября, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"В этом году завершим сезон работы столичных фонтанов 1 октября. После отключения сооружений специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Затем приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Он подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.

"Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.