Figaro: апелляцию на приговор Саркози рассмотрят в марте 2026 года

Апелляционный суд замедлил принятие решений по датам других слушаний, ожидая приговора первой инстанции, чтобы иметь свободное время для дела экс-президента Франции

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа рассмотрит жалобу бывшего президента Франции Николя Саркози на приговор к пяти годам тюрьмы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии до 25 марта 2026 года. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Читайте также

Что известно о приговоре экс-президенту Франции Николя Саркози

Она отмечает, что таким образом суд сможет соблюсти требование о рассмотрении апелляции в течение полугода после вынесения приговора. Впрочем, данный период может продляться дважды, уточняется в публикации. Одновременно газета указывает, что в Апелляционном суде, который испытывает серьезную нагрузку в связи с большим количеством дел, замедлили принятие решений по датам других слушаний в ожидании приговора первой инстанции, чтобы держать в запасе свободное время для рассмотрения его дела.