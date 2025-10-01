Путин: фестиваль "Москва встречает друзей" обрел широкое международное звучание

Глава государства подчеркнул, что в этом году гостями мероприятия также стали дети участников СВО, жители Курской и Белгородской областей, регионов Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям ХХІІ Международного фестиваля "Москва встречает друзей", отметив, что это мероприятие обрело широкое международное звучание и популярность.

"Этот творческий смотр давно вошел в число значимых событий культурной жизни нашей столицы и всей России. Продолжая замечательные традиции благотворительности, меценатства, просветительства, он стал настоящей школой для тысяч одаренных ребят, помог им раскрыть талант и найти свой путь к вершинам творчества, обрел широкое международное звучание и зрительскую популярность. Без сомнения, огромная заслуга в этом принадлежит Владимиру Теодоровичу Спивакову, его неисчерпаемой энергии и самоотдаче, искренней заботе о подрастающем поколении", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в этом году гостями фестиваля также стали дети участников специальной военной операции, жители Курской и Белгородской областей, регионов Донбасса и Новороссии. По словам президента, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы особое место в программе принадлежит темам верности высоким идеалам патриотизма и гражданственности.

"Убежден, что фестиваль пройдет с большим успехом. От души желаю вам упорно идти к своей заветной мечте и добиваться намеченных целей", - добавил Путин и пожелал всего самого доброго.

XXII Международный фестиваль "Москва встречает друзей" проходит с 1 по 10 октября 2025 года. Это самый масштабный проект Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, который уже более двух десятков лет собирает тысячи талантливых детей со всего мира на лучших концертных площадках российской столицы.