СКГА намерена проводить обмен студентами с зарубежными вузами

По словам заведующего кафедрой коневодства Аграрного института СКГА Хызыра Джатдоева, уже есть договоренности с учебными заведениями Австрии, Франции и Турции

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Кафедра коневодства Аграрного института Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) намерена проводить обмен студентами с зарубежными вузами, уже есть договоренности с учебными заведениями Австрии, Франции и Турции. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заведующий кафедрой коневодства Аграрного института СКГА Хызыр Джатдоев.

"Не только с российскими вузами, но и с заграничными учебными заведениями, возможно, с Берлинским университетом им. Гумбольдта, в Австрии у нас есть договоренность, во Франции и Турции, будем проводить обмен студентами", - сказал Джатдоев.

По его словам, соглашение о сотрудничестве также заключили с российскими вузами. "Мы заключили целый ряд соглашений о сотрудничестве. Подготовку студентов, выпуск специалистов хотим вывести на самый высокий международный уровень. К нам будут приглашаться преподаватели практически из всех значимых, серьезных вузов и НИИ страны. То есть мы заключили уже соглашение со Ставропольским НИИ овцеводства и козоводства, с Институтом племенного дела в Москве (Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела - прим. ТАСС), с Московской сельскохозяйственной академией им. Тимирязева. <…> Есть планы заключить соглашение с Российским институтом животноводства", - добавил спикер.