В Мурманске на учениях в акватории "Атомфлота" обезвредили "диверсантов"

Учебно-боевое задание выполняли военнослужащие морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии

МУРМАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Военнослужащие морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии обезвредили диверсионные группы условного противника в ходе учений, проведенных в акватории Кольского залива Баренцева моря на территории ФГУП "Атомфлот", передает корреспондент ТАСС.

По плану учебно-боевого задания, экипажи катеров морского отряда обнаружили попытку диверсионной группы проникнуть в охраняемую зону судов на территории "Атомфлота", где в том числе находятся на ремонте действующие атомные ледоколы. Нарушители проигнорировали требования росгвардейцев и были остановлены автоматным огнем и задержаны. После чего бойцы осуществили блокирование районов, где действовали условные диверсионные группы.

Еще одной задачей росгвардейцев стало обнаружение водолаза-диверсанта. По учебной тревоге моряки произвели боевые стрельбы из 55-мм многоствольного гранатомета МРГ-1 "Огонек" и 55-мм ручного реактивного гранатомета ДП-61 "Дуэль" по району обнаружения нарушителя, его подняли из воды и задержали.

Также подразделение водолазов морского отряда отработало проверку акватории Кольского залива на наличие посторонних предметов, в частности, самодельных взрывных устройств, которые могли быть установлены диверсантами.