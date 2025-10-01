Глава OpenAI заявил, что ИИ может захватить контроль над миром

Это может произойти "более или менее случайно", считает Сэм Альтман

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Руководитель американской технологической корпорации OpenAI Сэм Альтман назвал возможный захват мира одним из путей, по которым искусственный интеллект может привести к гибели человечества. Об этом сообщила газета Bild.

"Эта модель захватывает контроль над миром более или менее случайно", - сказал Альтман в подкасте генерального директора медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера. Согласно двум другим путям, ИИ может подчинить себе людей, в чьих руках находится власть, или начать жить собственной жизнью.

Говоря о нейросети ChatGPT, Альтман отметил, что скоро число пользователей увеличится до миллиардов. "Люди все больше полагаются на его ответы - для принятия важных решений в жизни, на работе, во всем", - сказал он, описывая, как растет зависимость у пользователей. По его мнению, большинство людей предпочтут следовать советам искусственного интеллекта, а это приведет к потере контроля над ситуацией.

