В КБР прокуратура выявила свыше 280 нарушений в аптечной сети

К административной ответственности привлекли 79 должностных лиц

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Более 280 нарушений выявили в ходе проверки аптечной сети Кабардино-Балкарии (КБР). К административной ответственности привлекли около 80 человек, сообщили в прокуратуре региона.

"Всего выявлено 285 нарушений федерального законодательства <...> постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 79 должностных лиц. Актуализированы сведения в федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов о движении наиболее востребованных лекарственных средств", - пояснили в ведомстве.

Среди нарушений - несвоевременный вывод препаратов из оборота и недостоверные сведения об объемах лекарств.