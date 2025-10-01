Реклама на ТАСС
Адыгея направит 57,4 млн рублей на новый этап переселения из аварийного жилья

Средства позволят людям из 17 квартир в Теучежском и Тахтамукайском районах республики получить новое жилье до конца 2025 года
17:27

МАЙКОП, 1 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи благодаря господдержке в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" направят 57,4 млн рублей на новый этап переселения из аварийного жилья. Комфортное жилье до конца 2025 года смогут получить 17 семей, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Заявка Адыгеи получила одобрение Фонда развития территорий, по решению которого республика вошла в число 11 субъектов, которые получат федеральное финансирование. Соответствующую информацию сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" Адыгея получит 34,93 млн рублей федеральных средств. С учетом софинансирования из регионального бюджета (22,5 млн рублей) общая сумма составит 57,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти средства позволят переселить людей из 17 квартир в Теучежском и Тахтамукайском районах республики: из 13 - в ауле Тахтамукай, из четырех - в ауле Тлюстенхабль. Мероприятия по переселению планируется завершить до конца 2025 года.

"Один из приоритетов нашей работы - создание комфортных условий для проживания людей. В настоящее время продолжается рассмотрение заявок регионов на распределение финансовой поддержки для расселения аварийного жилья по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Фонд развития территорий одобрил финансирование в размере более 2 млрд рублей еще 11 регионам на новый этап программы, это позволит переселить порядка 10,6 тыс. человек из помещений общей площадью более 220 тыс. кв. м. В предыдущие годы программа расселения непригодного жилищного фонда реализовывалась с опережением, и важно, чтобы набранный темп не сбавлялся", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Ранее сообщалось, что, по данным Минстроя республики, за 2019-2024 годы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" ликвидирован весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Переселены 1,26 тыс. человек, расселенная площадь составила 19,1 тыс. кв. метров.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил профильным ведомствам тщательно продумать алгоритм действий в каждом муниципалитете и обеспечить своевременное выполнение программы по переселению из аварийного жилья. 

